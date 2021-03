Instagramaccount volgt ijdele predikers: soberheid preken in een Gucci-jasje

Het begon ermee toen Ben Kirby, een gelovige 31-jarige Texaan, al zappend zijn verwondering appte naar een vriend. Zag hij dat nu goed? Droegen de muzikanten van de Elevation Worship, een evangelische megakerk in de stad Charlotte in North Carolina, nu echt Adidas Yeezy schoenen van 926 euro per paar? En stond daar op een ander podium niet iemand soberheid te prediken in een Tartan Gucci-jasje van 2580 dollar? Niet echt de sandalen en de simpele gewaden van Jezus, vonden de gelovige vrienden en ze deelden hun verontwaardiging. Kirby begon een Instagramaccount met als titel Preachersnsneakers (‘predikanten en sneakers’). Het speelse motto erbij luidde: ‘Gods wegen zijn ondoorgrondelijk kleurrijk’.

Dat vinden kennelijk meer mensen want inmiddels heeft Kirby meer dan een kwart miljoen volgers. Die weten nu bijvoorbeeld dat pastoor Steven Furtrick van de Elevation Worship-gemeenschap bijna elke week ten tonele verschijnt in een nieuwe designeroutfit.

,,Het begon als een geintje”, biechtte Kirby op tegenover The Washington Post maar inmiddels is de lol er voor een aantal betrokkenen wel af. Ze zijn niet echt blij met de aandacht. Bijvoorbeeld pastoor Guillermo Maldonado, die een dienst leidde met een riem van krokodillenleer ter waarde van 2541 dollar. Collega Judah Smith droeg een Gucci-jasje van 3600 dollar en pastoor Jake uit Dallas paradeerde met een Louboutin-heuptasje ter waarde van 1250 dollar. Niks mis mee qua fashion-beleving alleen schuurt het wat met de vaak gepredikte soberheid, vond Kirby.

,,Hoeveel is te veel, ging ik me afvragen”, vertelt Kirby aan The Washington Post. ,,Klopt het wel om rijk te worden door over Jezus te prediken? Is het oké daarmee twee keer zo veel te verdienen als het gemiddelde inkomen van je gemeenschap?” De vraag werd door journalisten gesteld aan de genoemde predikers, maar die weigerden te antwoorden.

Volgens het Amerikaanse bureau van Arbeidsstatistieken zou het gemiddelde salaris van een pastoor ruim 53.000 dollar per jaar bedragen (omgerekend 45.000 euro). De Nike Air Yeezy 2 Red October-schoenen waarmee pastoor John Gray uit South Carolina de dienst leidde, kostten alleen al meer dan 5500 dollar. Veel predikers laten zich, net als andere influencers, dure kleding en schoenen cadeau doen, zo blijkt. Pastoor Gray reageerde dat de kritiek hem raakt. ,,Het enige dat ik kan doen, is mijn hart delen met iedereen en dat voor zich te laten spreken”, zei hij in The New York Times.

Ben Kirby zelf heeft inmiddels ook een gat in de markt gevonden. Hij heeft een boek en een podcast aan het fenomeen gewijd.

