‘Intercontinentale raket van Kim Jong-un is een monster’

VIDEODe raket die Kim Jong-un dit weekend presenteerde is in staat meerdere nucleaire wapens te dragen. Daardoor wordt het voor Noord-Korea vermoedelijk makkelijker een Amerikaanse stad te treffen met een kernwapen middels de intercontinentale ballistische raket (ICBM).

De grootte en mogelijk ook de werking van de motor zouden ervoor zorgen dat de raket minstens duizend kilo lading kan dragen. Dat zeggen wapenexperts na de militaire parade in Pyongyang afgelopen zaterdag.



Kim heeft afgekeken bij de voormalige Sovjet-Unie, stelt Ankit Panda, auteur van Kim Jong-un and the Bomb: Survival and Detterence in North Korea. Volgens Panda is het namelijk efficiënter om kernkoppen aan een enkel systeem toe te voegen, dan om meer raketten en lanceerinrichtingen te bouwen. Hij schat dat de raket ongeveer vier kernkoppen kan dragen. Eind jaren 70 werd de middellangeafstandraket SS-20, uitgerust met drie kernkoppen, door de toenmalige Sovjet-Unie gelanceerd.

Volledig scherm Dit beeld toont een militaire parade met wat een mogelijke nieuwe intercontinentale ballistische raket (ICBM) lijkt te zijn op het Kim Il Sung-plein in Pyongyang. © AP

De raket word gezien als het ‘nieuwe strategische wapen’ dat Kim in een nieuwjaarstoespraak beloofde te onthullen. Hij lijkt ongeveer twee tot drie meter langer te zijn dan de Hwasong-15, de vorige kernraket die Kim presenteerde in november 2017. Daarnaast lijkt de nieuwe raket, door de wapenexperts Hwasong-16 genoemd, ook breder. Daarmee is het de grootste ICBM ter wereld die over de weg kan worden vervoerd. ,,Hij is gigantisch, een monster”, aldus Melissa Hanham, wapenexpert en adjunct-directeur van het kennisplatform Open Nuclear Network.

Quote Als wie dan ook zijn troepen tegen ons gebruikt, zet ik preventief onze krachtig­ste aanvals­macht in om hen te straffen Kim Jong-un

'Nieuw strategisch wapen’

Noord-Korea zou elf ICBM-raketten met minimaal één kernkop moeten lanceren om ongeveer 33 procent kans te hebben om raketschilden te ontwijken en daarmee een Amerikaanse stad te raken. Dat zegt Panda op basis van openbare data over de Amerikaanse verdedigingssystemen.



Hoe meer kernkoppen gestuurd kunnen worden, hoe groter de kans om Amerikaanse onderscheppers te overweldigen, legde de auteur vandaag uit tijdens een onlineseminar dat georganiseerd werd door NK News.

Raket als verdediging

In een toespraak tijdens de parade afgelopen zaterdag zei Kim dat hij zijn wapens alleen inzet als hij bedreigd wordt. ,,Als wie dan ook zijn troepen tegen ons gebruikt, zet ik preventief onze krachtigste aanvalsmacht in om hen te straffen.”



De motoren van de raket werden afgelopen december getest, maar hoe goed deze echt werken kan pas gemeten worden wanneer Noord-Korea de Hwasong-16 daadwerkelijk lanceert. Zo'n test zou politieke gevolgen hebben voor Kim, omdat dit in strijd is met resoluties van de Verenigde Naties. Daarnaast zou het de grootspraak van de Amerikaanse president Donald Trump ondermijnen. Trump stelde eerder dat hij er persoonlijk voor heeft gezorgd dat Kim gestopt is met het testen van zijn langeafstandsraketten.

