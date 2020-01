Internationaal Gerechtshof: Myanmar is verplicht om Rohingya’s te beschermen

Het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den Haag heeft beslist dat Myanmar verplicht is om de onderdrukte bevolkingsgroep Rohingya te beschermen. De Rohingya’s zijn een islamitische minderheid in het land. Volgens het ICJ loopt de groep al jaren een groot risico, en doet Myanmar er op dit moment niets aan om dat risico te beperken.

De Rohingya’s zijn al sinds 2017 op de vlucht, onder meer naar Bangladesh. Een deel van hen is teruggekeerd naar Myanmar, maar daar lopen ze volgens het ICJ nog steeds het risico om vermoord, verkracht of uitgebuit te worden. Het hof eist nu van Myanmar dat het maatregelen neemt om ervoor te zorgen dat de groep veilig is. Ook wordt het land verplicht rapporten aan te leveren waaruit blijkt dat er aan de veiligheid wordt gewerkt.

Volgens Myanmar is er geen sprake van genocide of onderdrukking. Het land geeft aan dat het militair heeft moeten ingrijpen na aanvallen van Rohingya’s in 2017. Bij deze aanvallen zijn naar schatting 15.000 tot 25.000 Rohingya’s omgekomen. Tientallen dorpen zijn afgebrand en verwoest en honderdduizenden mensen sloegen op de vlucht, vooral richting buurland Bangladesh.

Volledig scherm De minster van justitie van Gambia, Aboubacarr Tambadou wacht op de rechters in het Internationaal Gerechtshof (ICJ) in Den haag. © AP

Illegale immigranten

De Rohingya’s wonen al generaties in Myanmar, maar worden door de Birmese meerderheid in het land gezien als illegale immigranten uit Bangladesh. Ze worden op allerlei manieren gediscrimineerd, uitgebuit, vermoord en verkracht. Ook het opkomende boeddhistisch nationalisme in het land draagt niet bij aan enige vorm van saamhorigheid tussen de bevolkingsgroepen.

Het internationaal gerechtshof buigt zich over de zaak op verzoek van Gambia, dat zich uitspreekt namens de Organisatie van Islamitische Staten, een groep van 57 landen. Volgens het Afrikaanse land is de discriminatie en uitbuiting in Myanmar nog steeds gaande.

Het hof is bevoegd om te oordelen over de zaak omdat ze zich kan beroepen op het VN-genocideverdrag uit 1948, dat door Myanmar is ondertekend. Feit blijft wel dat de uitspraak van het hof een advies is. Het Gerechtshof heeft geen macht om de opgelegde maatregelen ook daadwerkelijk af te dwingen. De uitspraak is dan ook slechts een eerste stap.

Volledig scherm Kinderen verzamelen zich in een vluchtelingenkamp. © EPA