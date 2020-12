Internationaal Strafhof Den Haag ziet voldoende reden voor onderzoek Venezuela

Marteling en mishandeling

In 2017 waren er maandenlang demonstraties tegen de regering, die de strijd was aangegaan met de oppositiemeerderheid in het parlement. In die periode werden veel beschuldigingen geuit van marteling, willekeurige arrestaties en mishandeling door veiligheidstroepen. Minstens 125 demonstranten werden omgebracht.

Gerechtigheid

Procedures bij het Internationaal Strafhof kunnen jaren duren, en in het verleden is het niet eenvoudig gebleken om uitgegeven arrestatiebevelen ook uitgevoerd te krijgen. Het Internationaal Strafhof werd in 2002 opgezet om verdachten te vervolgen in verband met misdaden op het grondgebied van de aangesloten lidstaten als die zelf weigeren of niet in staat zijn om vervolging in te stellen.