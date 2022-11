Internationale bende helpdeskfraude opgerold, twee arrestaties in Nederland

Brits hof oordeelt: komt er een nieuw referendum over onafhanke­lijk­heid Schotland?

Het Britse hooggerechtshof spreekt zich vandaag uit over een nieuw Schots onafhankelijkheidsreferendum. Rechters van het hoogste rechtsorgaan bogen zich afgelopen maand over de vraag of de Schotse regering zelf zo’n referendum kan organiseren of dat er toestemming nodig is van de regering in Londen.

23 november