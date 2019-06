Internationale pokerster 'Liay' (26) elektrocuteert zichzelf in bad, fans geschokt

Vrouw luidt noodklok na stikken baby door ‘schattig’ haarbandje

18:30 Een Schotse moeder heeft op sociale media de noodklok geluid over de mogelijke gevaren van haarbandjes voor baby’s. Volgens de vrouw zijn de bandjes weliswaar snoezig om te zien, maar moeten ze alleen worden gedragen onder toezicht. Ze doet haar noodkreet omdat het veertien maanden oude dochtertje van een goede vriendin onlangs stikte nadat de versiering per ongeluk over haar neus en mond was gezakt.