Internationale steun voor onafhankelijk onderzoek naar vermeende vergiftiging Navalny groeit

Er is steeds meer internationale steun voor een onafhankelijk onderzoek naar wat er is gebeurd met de Russische oppositieleider Aleksej Navalny. De tegenstander van de Russische president Poetin verblijft momenteel in een ziekenhuis in Berlijn, waar artsen aanwijzingen hebben gevonden dat hij is vergiftigd.

De 44-jarige Navalny werd donderdag ziek en is zaterdag naar Berlijn gebracht, waar hij momenteel in een kunstmatige coma wordt gehouden. Zijn medestanders spraken meteen al van vergiftiging. Artsen in een ziekenhuis in Omsk, waar hij eerst werd opgenomen, hielden het op een stofwisselingskwaal.

Hoewel Rusland volhoudt dat er voor vergiftiging geen bewijs is, roepen steeds meer Europese en Amerikaanse leiders op tot een onafhankelijk onderzoek. De Duitse bondskanselier Angela Merkel drong maandag al aan de kwestie tot op de bodem uit te zoeken. ,,Een onderzoek moet aan het licht brengen wie verantwoordelijk is voor de vermeende vergiftiging van Navalny, zodat deze daarover verantwoording kunnen afleggen”, aldus Merkel in een verklaring.

Ook Navo-baas Jens Stoltenberg, het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken en de Britse premier Boris Johnson vragen om een transparant onderzoek. Johnson: ,,Het Verenigd Koninkrijk zal zich voegen bij internationale pogingen om het recht te laten zegevieren en de daders ter verantwoording te roepen.”

Gisteren uitte ook de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo zijn zorgen over de bevindingen van Duitse artsen dat Navalny zou zijn vergiftigd. ,,Als deze bevindingen blijken te kloppen, steunt de Verenigde Staten Europese initiatieven om dit grondig te onderzoeken en bieden we onze hulp aan”, aldus de minister.

De Duitse artsen zeggen nog niet te weten om welke specifieke stof het gaat, maar hebben aanwijzingen dat Navalny is vergiftigd met een stof uit de groep van cholinesteraseremmers, een medicijn dat de gevolgen van bepaalde vormen van dementie kan afremmen. Volgens het ziekenhuis is Navalny ernstig ziek, maar verkeert hij niet in acuut levensgevaar. Hoe de ziekte verder verloopt is onzeker, en het kan niet worden uitgesloten dat er op langere termijn gevolgen zijn voor Navalny’s zenuwstelsel.

Onvoldoende bewijs

Het Kremlin heeft ondertussen kenbaar gemaakt niet te willen dat de relatie met het Westen verslechtert door Navalny's ziekte. Volgens woordvoerder Dmitry Peskov is hier ook geen reden toe, zolang de diagnose niet bevestigd is. Eerder verklaarde het hoofd van het Russisch forensisch instituut dat er onvoldoende bewijs is dat het om vergiftiging zou gaan.

Peskov: ,,Wij zijn net zo geïnteresseerd als ieder ander om erachter te komen wat tot het coma geleid heeft. Als bevestigd wordt dat het om vergiftiging gaat en de substantie is geïdentificeerd, dan moet nagegaan worden wie hier profijt van zou kunnen hebben.”

Medestanders van Navalny wijzen naar Poetin. Volgens Ivan Zhdanov, directeur van Navalny's anti-corruptiepartij, is de president er alles aan gelegen Navalny en zijn gevolg te stoppen. Het Kremlin spreekt deze aantijging tegen.

Artsen in Rusland verklaarden onlangs nog dat er beslist géén gif was aangetroffen bij Navalny:

