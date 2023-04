Intimidatie en bedreiging: Turkse Nederlanders willen hulp overheid tegen Turkse staat

Man (85) opgepakt voor neerschie­ten zwarte tiener die bij verkeerde huis broertjes kwam ophalen

In Kansas City, in de Amerikaanse staat Missouri, is maandag een man opgepakt omdat hij afgelopen donderdag een 16-jarige zwarte jongen heeft neergeschoten. De jongen wilde zijn tweelingbroertjes ophalen, maar belde per ongeluk bij het verkeerde huis aan.