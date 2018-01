Inwoners Hawaii krijgen per ongeluk waarschuwing voor raketaanval

'Er is een inlandse dreiging van een ballistische raket op Hawaii. Zoek onmiddelijk dekking. Dit is geen oefening', stond er in het bericht dat de burgerbescherming even na zevenen vanavond (8.00 uur lokale tijd) verstuurde naar iedereen die zich op dat moment op Hawaii bevond. Diverse gebruikers op Twitter meldden dat rond datzelfde tijdstip ook de sirenes afgingen. Op televisie verschenen eveneens waarschuwingsteksten in beeld. Kort na het verzenden van het bericht meldden de autoriteiten op Hawaii echter dat het per ongeluk verstuurd was.



Twitteraars waren direct in rep en roer naar aanleiding van de tekst. ,,Wat is er aan de hand? Kan iemand me een update geven" en ,,We zijn nog maar 6 minuten op Hawaii en ik ontvang dit berichtje. Geen idee wat ik moet doen. De sirenes gaan af", zijn slechts twee van de talloze reacties van gebruikers. De opluchting was dan ook groot toen het om een vals alarm bleek te gaan. ,,Mensen renden rond in tranen. Dat waren 20 angstige minuten", schrijft Julia Morales. Jack Posobiec grapt: ,,Iemand heeft net uitgevonden wat de rode knop doet."