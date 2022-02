Inwoners Kiev verlaten massaal hun stad: ‘Dit is zo eng’

Ook bij supermarkten en drogisterijen staan mensen in de rij om voorraden voedsel, water en medicijnen in te slaan. Op de snelweg richting Polen staat het verkeer vanuit de hoofdstad vast. Op de vierbaans weg naar de westelijke stad Lviv staat een file van tientallen kilometers.



In die file staat Oxana, met haar 3-jarige dochter op de achterbank. Ze is op de vlucht ‘omdat een oorlog is uitgebroken’, zegt ze tegen persbureau Reuters. ,,Poetin heeft ons aangevallen. We zijn bang voor bombardementen. Dit is zo eng.’’

Inwoners van Kiev sluiten aan in de file om de stad te verlaten.

Het uitgebreide metronetwerk van de Oekraïense hoofdstad is vandaag gratis toegankelijk verklaard. Mensen met koffers en tassen lopen door de gangen. Sommigen lijken geen idee te hebben waar ze naar onderweg zijn, maar voelen zich diep onder de grond beschermd.

Een vrouw wacht op haar trein in Kiev.

Burgemeester Vitaly Klitschko van Kiev heeft de 3 miljoen inwoners van de stad opgeroepen om binnen te blijven, tenzij ze in essentiële beroepen werken. Ook heeft hij iedereen geadviseerd een vluchttas paraat te hebben met noodzakelijke spullen zoals paspoorten, medicijnen en belangrijke documenten.

Inwoners van Kiev staan in de rij om water te kopen.

De stroom mensen die de stad uit vlucht kwam vanochtend rond 04.30 uur op gang nadat er in het oosten van de stad explosies waren gehoord. Het is niet mogelijk om per vliegtuig het gebied te verlaten. Oekraïne heeft het luchtruim gesloten voor burgervluchten.

Rij voor een supermarkt in Kiev.

De Europese Unie is klaar voor de komst van Oekraïners die voor de Russische aanval op hun land op de vlucht slaan, zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie vanmiddag. ,,We zijn volledig voorbereid en ze zijn welkom”. Buurlanden als Polen, Moldavië, Slowakije en Roemenië zijn bereid tienduizenden ontheemden op te vangen.

Een vrouw met koffers en een poes voor het treinstation van Kiev.

De EU is al weken in de weer om voorbereid te zijn op het ergste, zegt Von der Leyen. ,,We hebben met alle EU-lidstaten expliciete plannen gemaakt om deze vluchtelingen meteen te kunnen verwelkomen en herbergen.” Daarnaast wordt de hulp van de dienst voor noodhulp en rampbestrijding van de Europese Commissie in stelling gebracht, met humanitaire hulp, onderdak en ‘alle benodigdheden die mensen die ontheemd zijn onmiddellijk nodig hebben'.

Ook op metrostations in Kiev is het donderdagochtend druk met mensen die proberen de stad te verlaten.

Unicef vreest dat tienduizenden families in Oekraïne zullen moeten vluchten vanwege de Russische inval en daardoor aangewezen zullen zijn op noodhulp. De VN-organisatie maakt zich grote zorgen over het lot van de 7,5 miljoen kinderen in het land en riep eerder vandaag op tot een onmiddellijk staakt-het-vuren.

Rij voor een apotheek.

Volgens Unicef zijn ‘essentiële waterinfrastructuur’ en scholen in het land beschadigd geraakt door het geweld. De hulporganisatie schaalt de noodhulp in Oekraïne op en brengt onder meer schoon drinkwater naar de conflictgebieden. Ook verlenen hulpverleners hulp aan kinderen die trauma’s hebben opgelopen.

