Inwoners verwoeste Belgische steden dreigen met rechter: ‘Tsunami door open zetten stuwdam’

Eerste celstraf Trump-aanhanger voor bestorming Capitool

19 juli Een federale rechtbank in de Verenigde Staten heeft de 38-jarige kraanmachinist Paul Hodgkins uit Florida tot acht maanden cel veroordeeld voor zijn rol in de bestorming van het Capitool op 6 januari van dit jaar. Hodgkins is de eerste van de ruim 535 wegens de bestorming gearresteerde Trump-aanhangers die de gevangenis in moet. De openbaar aanklager had achttien maanden geëist.