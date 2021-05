Inwoners vluchten in paniek weg uit Goma na vulkaanuitbarsting in Oost-Congo

Eerder werd gemeld dat de meeste lava richting het oosten zou gaan, Goma ligt ten zuiden van de vulkaan. Maar er is een tweede uitbarsting geweest waardoor lava nu ook richting de stad gaat, zegt vulkanoloog Dario Tedesco tegen persbureau Reuters. Volgens een verslaggever ter plaatse van het Duitse persbureau DPA ontvluchten bewoners zaterdagavond in paniek hun huizen.

Evacuatiebevel

In Goma wonen twee miljoen mensen. De stroom is in een groot deel van de stad uitgevallen. Vulkanologen in het gebied zeiden eerder dat er geen gevaar zou zijn voor de stad, toch waren veel mensen al richting de grens met Rwanda gevlucht. Ook is er een evacuatiebevel van kracht, heeft een regeringswoordvoerder bevestigd op Twitter na een spoedbijeenkomst van de regering. Wat de noodmaatregelen precies inhouden, is nog niet bekend.