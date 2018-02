Iraakse rechtbank veroordeelt Duitse (17) voor lidmaatschap IS

Linda Wenzel uit Pulsnitz in de deelstaat Saksen kreeg wegens lidmaatschap van IS vijf jaar cel en wegens illegale immigratie in Irak nog eens één jaar. Het proces werd voor een jeugdrechtbank in de Iraakse hoofdstad Bagdad achter gesloten deuren gevoerd vanwege de minderjarigheid van het meisje. Een officiële bevestiging van het vonnis door het Duitse ministerie van Buitenlandse Zaken of Iraakse autoriteiten kwam er niet meteen.



Het schoolmeisje verdween in de zomer van 2016, nadat ze zich tot de islam bekeerd had. Ze zou via het internet in contact gestaan hebben met IS-aanhangers en geradicaliseerd zijn, waarna ze trouwde met een Tsjetsjeense IS-strijder. In de zomer van 2017 werd ze in Irak opgepakt en opgesloten. Ze had een ondervoede baby bij zich en riep om hulp toen ze zich overgaf aan Iraakse troepen. Wenzel werd samen met andere vrouwen gearresteerd in een tunnelcomplex onder een vernield huis in Mosul. Enkele vrouwen droegen explosievengordels.