Iraans-Canadese milieuactivist sterft in Iraanse cel

Een man met de Iraans-Canadese nationaliteit die vorige maand werd gearresteerd door de Iraanse autoriteiten op verdenking van spionage, is gestorven in de gevangenis. Dat deelde zijn zoon zaterdag mee op Twitter.

Kavous Seyed-Emami was directeur van de Persian Wildlife Heritage Foundation, een organisatie die zich inzet voor de bescherming van zeldzame diersoorten in Iran. Hij was ook een in de VS opgeleid socioloog en docent aan een Canadese universiteit.

Seyed-Emami's zoon, de Iraanse muzikant Raam Emami, schreef op Twitter dat zijn vader op 24 januari was gearresteerd en dat zijn moeder van diens overlijden op de hoogte werd gebracht op 9 februari. "Het nieuws van de dood van mijn vader is onmogelijk te bevatten," schreeft Emami, "ik kan het nog altijd niet geloven." Op Instagram schreef Emami dat de autoriteiten beweren dat zijn vader zelfmoord had gepleegd.

Een familielid dat anoniem wenste te blijven, deelde aan de Canadese openbare omroep CBC mee dat de familie 'erg geschrokken en overstuur' is en de Canadese regering oproept om een onafhankelijke autopsie op het lichaam van Seyed-Emami te eisen. Volgens de bron werkte de man aan de universiteit van Lethbridge in Alberta en had hij sinds eind 2017 studieverlof. De professor was tijdelijk werkzaam aan een hoogstaande universiteit in Teheran waar diplomaten worden opgeleid. Hij was helemaal geen 'politiek persoon', aldus het familielid.

De Iraanse autoriteiten hebben de arrestatie van Seyed-Emami niet bekendgemaakt of bevestigd. Volgens een woordvoerder van Global Affairs Canada, dat de Canadese buitenlandse en handelsrelaties verzorgt, is de Canadese overheid wel op de hoogte van het overlijden van Seyed-Emami.

Iran kampt met een groot aantal milieucrises, waaronder waterschaarste, luchtvervuiling en stroperij. Volgens mensenrechtenactivisten lopen activisten in Iran het risico op willekeurige arrestaties en pesterijen door de overheid.