Iraanse generaal neemt schuld neerhalen Boeing op zich: ‘Was ik maar dood’

Een commandant van de Iraanse Revolutionaire Garde zegt dat zijn eenheid ‘volledige verantwoordelijkheid’ neemt voor het per ongeluk neerhalen van de Oekraïense Boeing 737. Generaal Amir Ali Hajizadeh verklaarde voor de Iraanse staatstelevisie dat hij, toen hij hoorde dat het toestel met 176 passagiers was neergestort, ‘dood wenste te zijn’.



Het Iraanse leger, dat in de hoogste staat van paraatheid was vanwege de opgelopen spanningen met de Verenigde Staten, zou het toestel hebben aangezien voor een vijandelijk doelwit. Iran zegt alles in het werk te stellen om de verantwoordelijken voor de fout te vervolgen. In het neergestorte vliegtuig zaten onder anderen 82 Iraniërs.



In eerste instantie ontkende Iran dat het passagiersvliegtuig per ongeluk was neergehaald en deed de berichten van deskundigen uit de VS en Canada af als ‘psychologische oorlogsvoering’. Het land riep Canada op alle informatie waaruit een raketaanval zou blijken te delen.