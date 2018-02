Irak legt Turkse vrouw doodstraf op wegens IS-terrorisme

Op één na, een vrouw uit Azerbeidzjan, zijn alle veroordeelden Turks, meldde de nieuwszender al-Jazeera. De doodstraf wordt door ophanging voltrokken. Het is echter nog mogelijk in hoger beroep te gaan, liet de rechter weten.



IS is een strijdgroep van soennitische extremisten met wortels in het westen van Irak. IS borduurde voort op andere groepen jihadisten en dook vier jaar geleden voor het eerst op als Islamitische Staat in Irak en de Levant.



De beweging slaagde er in grote deel delen van Irak en Syrië te onderwerpen. Ze noemde het gebied waar het schrikbewind van IS tot in het afgelopen jaar was gevestigd 'het kalifaat'.