Iran arresteert negen buitenlanders, onder wie Nederlander, voor rol bij protesten

Het Iraanse ministerie van Inlichtingen laat in een verklaring weten dat de buitenlanders, wier identiteit niet is bekendgemaakt, werden aangehouden ‘tijdens de rellen of tijdens complotten op de achtergrond’, melden Iraanse media vrijdag.

In Iran gingen deze maand woedende burgers de straat op na de dood van Mahsa Amini. Deze 22-jarige vrouw stierf nadat ze was gearresteerd voor het overtreden van de strenge kledingvoorschriften. Ook donderdag gingen de protesten door in verschillende steden. De politie grijpt vaak hard in. In bijna twee weken tijd zijn volgens een mensenrechtengroep zeker 83 doden gevallen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag heeft nog niet gereageerd op de arrestatie van een Nederlander.

'Vrouwenrechten zijn mensenrechten’

Minister Wopke Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft vorige week in een gesprek met zijn Iraanse ambtgenoot Hossein Amir-Abdollahian aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek naar de dood van de 22-jarige Mahsa Amini. ,,Vrouwenrechten zijn mensenrechten en moeten gerespecteerd worden, net als het recht op vreedzaam protest”, zei Hoekstra na afloop van het gesprek op Twitter.

Arrestatie door de zedenpolitie

Amini werd twee weken geleden in Teheran door de zedenpolitie gearresteerd en in een busje meegenomen, omdat zij haar hidjab (hoofdbedekkende kleding) niet goed zou dragen. Onderweg naar het politiebureau zou zij in elkaar zijn geslagen. Ze overleed op het bureau. De politie zegt dat ze een natuurlijke dood stierf.

Sinds haar dood demonstreren duizenden mensen in tal van Iraanse steden tegen de repressieve koers van het regime. In veel steden hebben vrouwen hun haar afgeknipt als protest tegen de dood van Amini.

Ook in de rest van de wereld hebben de afgelopen weken veel protesten plaatsgevonden, waaronder in Nederland. Zo kleurde onder meer de Erasmusbrug groen uit solidariteit met het Iraanse volk. Verder werden er in Rotterdam ook hoofddoeken verbrand uit protest tegen de regering van Iran.

