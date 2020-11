Iran: Duidelijk bewijs betrokkenheid Israël bij moord op ‘vader’ Iraans atoomprogramma, VN maant tot kalmte

UPDATEIran heeft in een brief aan secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties (VN) geschreven dat er ‘serieuze bewijzen’ zijn dat Israël betrokken is bij de moordaanslag op de prominente atoomwetenschapper Mohsen Fakhrizadeh.

,,We verwachten dat de VN de aanslag krachtig veroordeelt. Dit is een waarschuwing voor enige avontuurlijke maatregelen van de VS en Israël tegen Iran, vooral gedurende de resterende maanden van de huidige Amerikaanse regering. Iran heeft het recht zijn bewoners en de belangen van het land te verdedigen’’, schreef de Iraanse VN-gezant Majid Takht Ravanchi aan de VN.

Guterres had juist tot kalmte gemaand na de moordaanslag op het vermeende meesterbrein van het geheime Iraanse atoombomprogramma. De secretaris-generaal van de VN riep iedereen op terughoudend te zijn. Alle acties die tot een stijging van de spanning in de regio kunnen leiden, moeten worden vermeden, aldus zijn woordvoerder.

Guterres kwam met de oproep na de aankondiging van Iran de moord op de topwetenschapper te wreken. Een belangrijk adviseur van het streng islamitische regime in de hoofdstad Teheran zei al dat aartsvijand Israël, dat volgens hem achter de aanslag zou zitten, een oorlog wil ontketenen. De moord zou de zegen hebben van de Amerikaanse president Trump.

De auto van wetenschapper Mohsen Fakhrizadeh (63) werd in Absard, een voorstad van de hoofdstad Teheran, in een hinderlaag onder vuur genomen. Volgens ooggetuigen klonk er eerst een explosie waarna vier aanvallers op de wagen zouden hebben geschoten. De atoomgeleerde bezweek kort daarna aan zijn verwondingen. Zijn bodyguard raakte gewond. Fakhrizadeh gaf volgens Westerse landen, Israël en Iraanse bannelingen leiding aan het programma voor nucleaire wapens dat in 2003 werd stilgelegd. Iran heeft altijd ontkend dat het bezig was of is met het maken van een atoombom, iets waar bijvoorbeeld Israël meerdere malen voor waarschuwde.

Israël

Het ministerie van Defensie bevestigde de dood kort nadat Iraanse media het overlijden van de topexpert hadden gemeld. De moord ‘laat de intensiteit van de haat van onze vijanden zien', reageerde minister van Defensie Amir Hatami. Minister van Buitenlandse Zaken, Mohammad Javad Zarif, claimde dat er ‘serieuze aanwijzingen’ zijn over een rol van Israël bij de aanslag. En een belangrijke adviseur van de Iraanse ayatollah Ali Khamenei beschuldigt Israël van het ontketenen van een oorlog. Hossein Dehgan kondigde wraak op de daders aan.

,,In de laatste dagen van het politieke leven van hun bondgenoot, willen de zionisten de druk op Iran vergroten om een complete oorlog te ontketenen”, aldus de adviseur, doelend op de Amerikaanse president Donald Trump als bondgenoot.

Sabotage

Eerder dit jaar raakte het belangrijke Iraanse nucleaire complex bij Natanz zwaar beschadigd door sabotage, zoals de Iraanse autoriteiten het omschreven, zonder een dader te noemen. Buitenlandse waarnemers vermoeden een aanslag.

Iran kondigde enkele maanden geleden aan een nieuwe, grotere nucleaire installatie te bouwen als vervanging van het complex dat in juli werd verwoest door een explosie en een daarop volgende brand. In de installatie werd uranium verrijkt, dat wordt gebruikt in kerncentrales en atoomwapens.

Volgens het internationale nucleaire akkoord uit 2015 zou Iran het eigen atoomprogramma beperken in ruil voor verlichting van sancties. Toen de Verenigde Staten zich uit het akkoord terugtrokken, begon Iran weer meer verrijkt uranium te produceren.

