Iran koppelt vrijlating Britse aan terugbetaling 450 miljoen euro

Groot-Brittannië treft voorbereidingen om 400 miljoen pond (450 miljoen euro) over te maken naar Iran. Die transactie zou volgens The Telegraph ook bedoelt zijn om de Iraniërs wat gunstiger te stemmen over het lot van een Brits-Iraanse vrouw.

De vrouw zit al anderhalf jaar vast in Iran, op verdenking van spionage. Er wordt hard gewerkt aan soepelere betrekkingen' tussen beide landen om ook haar lot te verbeteren. Belangrijkste geschil tussen beide landen is dat Engeland aan Iran nog ongeveer 400 miljoen pond moet terugbetalen vanwege een afgeketste wapendeal, veertig jaar geleden.

Sjah

Destijds betaalde Iran 650 miljoen pond vooruit voor de levering van 1500 Chieftain tanks aan het Iraanse leger. De bestelling werd gedaan door de toenmalige heerser, Mohammad Reza Pahlavi dbeter bekend als de sjah van Perzië. Maar nadat hij in 1979 werd afgezet en verdreven door ayatollah Khomeini bevroren de Britten de deal. Iran kreeg geen tanks, het geld werd bewaard in een kluis in Londen. Iran kaartte de zaak aan in 2010 bij het Europese hof en kreeg gelijk. Engeland moest terugbetalen. Maar daar overheen kwamen ondertussen de sancties vanwege het Iraanse atoomprogramma en andere complicaties. Engeland had geen haast het geld over te maken.

Volledig scherm De Sjah van Perzië en zijn vrouw Farah Diba ontvluchten Iran (1979) © GPD

Vanuit Iran is op verschillende manieren druk gezet de miljoenen terug te krijgen. Onder meer door het oppakken van 37-jarige Nazanin Zaghari-Ratcliffe. De Iraanse hulpverleenster met de Britse nationaliteit zit vast sinds april vorig jaar op verdenking van spionage, een aanklacht die ze zelf ontkent. Ze was op familiebezoek in Iran toen ze op het vliegveld werd opgepakt en, volgens haar Britse man, op een afgelegen plek in eenzame opsluiting werd gezet, zonder een advocaat maar met gezondheidsklachten.

Erger