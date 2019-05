Iran stapt deels uit atoomovereenkomst

De overgebleven westerse mogendheden krijgen zestig dagen om Iran te beschermen tegen de sancties van de VS, zei de Iraanse president Hassan Ruhani in een toespraak op de Iraanse tv.



In een brief aan westerse grootmachten schrijft Ruhani dat Teheran geen verrijkt uranium en zogenoemd zwaar water meer aan andere landen zal verkopen. De productie van verrijkt uranium zal wel worden verhoogd. Verdere details worden later bekendgemaakt. De brief is verstuurd aan de leiders van Duitsland, China, Frankrijk, Groot-Brittannië en Rusland.



De overeenkomst met westerse landen werd in 2015 na moeizame en langdurige onderhandelingen gesloten. Daarin staat onder meer dat het land de productie van hoogverrijkt uranium staakt. Hoogverrijkt uranium kan gebruikt worden voor een kernbom.