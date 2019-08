Iran: Tanker geënterd die olie smokkelde

Video/update Nog een schietpar­tij in VS: tien doden en zestien gewonden in Dayton

11:43 In de Amerikaanse stad Dayton, in de staat Ohio, is een schietpartij geweest. Daarbij zijn tien doden gevallen, inclusief de schutter. Zeker zestien mensen raakten gewond. Het schietincident volgt slechts enkele uren nadat in El Paso zeker twintig mensen omkwamen toen een schutter het vuur opende in een drukke supermarkt.