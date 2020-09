Iran tart de wereld met ophangen van worstelkampioen Navid Afkari

‘Het vonnis tegen Navid Afkari is deze ochtend ten uitvoer gebracht in de gevangenis Adelabad in Shiraz’. Met deze uitspraak, uit de mond van opperrechter Kazem Mousavi in de provincie Fars, heeft Iran gedaan waarvoor velen zo bang waren. Een brede coalitie van onder meer internationale sportbonden, Amnesty International en president Donald Trump hadden Iran opgeroepen Afkari’s leven te sparen en hem niet op te hangen. Zijn bekentenis dat hij Hassan Torkaman, een medewerker van een waterbedrijf, heeft vermoord, zou met martelingen zijn afgedwongen.



Er zou bovendien geen sprake zijn geweest van een eerlijk proces. Afkari en andere leden van zijn familie moeten een zware prijs betalen voor hun deelname twee jaar geleden aan protesten tegen het autoritaire Iraanse bewind, aldus critici. Afkari’s broers, Vahid en Habib, werden in dezelfde zaak veroordeeld tot 54 en 27 jaar gevangenisstraf. Zij zitten vast in de gevangenis in Shirza waar hun broer werd opgehangen. Wat hun rol is geweest in de moordzaak is onduidelijk.