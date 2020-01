Iran wreekt 'martelaar Soleimani’ met aanval op Amerikaanse legerbases in Irak

De gebombardeerde bases worden gebruikt door Amerikaanse, Europese en Iraakse troepen. Volgens Iran werd de aanval uitgevoerd ‘in naam van de martelaar generaal Qassem Soleimani'. De Iraanse en sjiitische topgeneraal - en schrik van veel soennieten in het Midden-Oosten - werd vorige week op bevel van Donald Trump vermoord door een Amerikaanse drone. Bij het Iraanse raketvuur zijn geen gewonden gevallen, meldt een woordvoerder van de Amerikaanse regering. Volgens Iran zou de aangekondigde vergelding nu zijn afgerond.

Hoe groot de materiële schade is, is volgens de Amerikanen onbekend. De Iraakse regering meldt dat er ook geen Irakese gewonden zijn gevallen. De Iraanse claim dat tachtig Amerikanen zouden zijn omgekomen bij de aanval lijkt grootspraak. Op de bases verblijven behalve Amerikaanse en Iraakse soldaten ook veel Europese soldaten, onder wie ongeveer 70 Noren en 130 Denen. Beide landen melden dat er onder hun militairen geen gewonden zijn gevallen. Dat geldt ook voor de aanwezige Poolse soldaten, laat Polen weten.

Volledig scherm Raketaanval Iran op Amerikaanse doelen in Irak. © ANP Graphics

Geen Nederlanders

Het Nederlandse ministerie van Defensie bevestigt dat er geen Nederlanders zijn omgekomen of gewond zijn geraakt. Een van de aanvallen was gericht op een basis in Erbil, in het noorden van het land. Maar het veertigtal Nederlandse militairen in het gebied zit elders, aldus het ministerie. In Bagdad, waar de andere aanval plaatsvond, heeft Nederland nog een handjevol mensen, maar ook die bleven ongedeerd.

Volgens CNN waren de Amerikaanse soldaten in Irak vooraf gewaarschuwd voor de raketaanval van vannacht. Dankzij een snel alarm konden de militairen die zich in een gevarenzone bevonden, zich in veiligheid brengen in bunkers. CNN baseert zich op bronnen van een legerfunctionaris.

Beide kanten in het opgelaaide conflict lijken aan te sturen op vermindering van de spanning. De Iraanse tegenaanval heeft in het land geleid tot blijdschap maar ook opluchting. Of het bij deze raketaanval blijft of dat er later nog represailles zullen volgen via aan Iran gelinkte milities in Libanon of Jemen zal blijken. Vooralsnog lijkt de toon in Teheran te matigen al zullen er voor de binnenlandse bühne nog wel enige harde woorden klinken. Omdat er geen Amerikanen zijn gesneuveld lijkt een keiharde repliek van Donald Trump niet nodig. De Amerikaanse president zal pas later reageren met een toespraak, zo werd bekend.

Op Twitter schreef Trump: ,,Alles is goed! Raketten gelanceerd vanuit Iran op twee militaire bases in Irak. We nemen nu de schade op. We hebben veruit het sterkste en best uitgeruste leger ter wereld. Ik zal morgenochtend een verklaring afleggen.” Iran reageert met de mededeling dat Trump deze tweet alleen heeft verstuurd om de al gemaakte schade te minimaliseren. Volgens Amerika-correspondent Karlijn van Houwelingen ‘lijkt het erop dat Trump met zijn tweet de boel al enigszins gesust heeft’.

Volledig scherm De Iraanse televisie verspreidt beelden van afgevuurde raketten. © EPA

Ballistische raketten

Het Pentagon schrijft in een verklaring dat ‘Iran meer dan tien ballistische raketten heeft afgevuurd op doelen in Irak’. Volgens Iran zelf zijn dit er 15. De luchtmachtbasis in Ain al-Asad is tot twee keer toe getroffen. Ook de bases in Camp Taji, niet ver van Bagdad, en een Amerikaanse basis in Koerdisch gebied in Noord-Irak zijn onder vuur genomen.

De Ain al-Asad-basis ligt zo’n 160 kilometer ten westen van de Iraakse hoofdstad Bagdad. Trump bracht in december 2018 nog een bezoek aan de basis. Ook vicepresident Pence was er afgelopen november nog.

Wraak

Iran heeft de afgelopen dagen wraak gezworen voor de Amerikaanse raketaanval, waarbij de Iraanse generaal Qassem Soleimani het belangrijkste dodelijke slachtoffer was. De Verenigde Staten zeiden gisteren al te verwachten dat Iran binnenkort een vergeldingsactie uit zou voeren voor het doden van Soleimani. ,,Als het zover is, dan zijn wij klaar om daar gepast op te reageren”, aldus minister van Defensie Mark Esper.

De Amerikaanse president Donald Trump heeft na overleg met Esper en de minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo gezegd dat hij later vandaag bekendmaakt of en welke stappen de VS zal nemen.

Mohammad Bagheri, een bevelhebber van de Iraanse Revolutionaire Garde, die verantwoordelijk is voor de aanval zegt volgens CNN: ,,Als de Verenigde Staten wraak nemen op Iran na de raketaanvallen op Amerikaanse vliegbases in Irak, dan zal de reactie vanuit Teheran nog sterker en vernietigender zijn.”

De Amerikaanse luchtvaartautoriteit Federal Aviation Administration (FAA) heeft na de aanvallen wel alle Amerikaanse civiele luchtvaart geschorst in de Perzische Golf, de Golf van Oman, Irak en Iran. ,,Wegens verhoogde militaire activiteit en stijgende politieke spanning zullen geen Amerikaanse burgervliegtuigen meer in de regio mogen vliegen.”

Ukraine International Airlines

Vannacht werd ook bekend dat een Boeing 737-800 van Ukraine International Airlines enkele minuten na vertrek vanaf de luchthaven in de Iraanse hoofdstad Teheran is neergestort. Geen van de 178 inzittenden heeft de crash overleefd. Dat melden Iraanse media. Autoriteiten in Teheran melden dat ontkend wordt dat de crash van vannacht iets te maken heeft met de raketaanvallen.

Volledig scherm © ADR

Volledig scherm Iraakse soldaten in de provincie Anbar. © AP