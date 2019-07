Iran: ‘Zeventien CIA-spionnen ontmaskerd, sommigen ter dood veroordeeld’

Met de arrestaties is een CIA-netwerk dat actief is in Iran ‘ontmanteld’, zo haalt de staatstelevisie een verklaring van minister Mahmoud Alavi van Inlichtingenwerk aan. ,,De geïdentificeerde spionnen waren actief op gevoelig en vitaal werkterrein in de economische, nucleaire, militaire en ict-industrie. Daar verzamelden ze hun gevoelige, geheime informatie’’, luidde de verklaring, die werd afgegeven na een kabinetsvergadering in de Iraanse hoofdstad Teheran.

Niet lang na de verklaring werden door Iraanse media foto’s vrijgegeven van ‘buitenlandse CIA-officieren’ die in contact zouden hebben gestaan met de zeventien spionnen, allen Iraniërs. In juni meldden de Iraanse autoriteiten ook al dat ze een spionagenetwerk hadden ontmanteld. Het is niet duidelijk of ze nu hetzelfde bedoelen.

Ook werd vandaag op Iraanse televisie een documentaire getoond waarin te zien zou zijn hoe een CIA-werknemer een Iraanse man rekruteert in de Verenigde Arabische Emiraten.

Het is niet duidelijk waar of wanneer de vermeende spionnen zijn aangehouden. Het zou in het afgelopen Iraanse jaar zijn geweest en dat eindigde in maart. Maar de bekendmaking komt op het moment dat de spanningen tussen de Verenigde Staten en andere westerse landen enerzijds en Iran anderzijds de afgelopen drie maanden flink zijn opgelopen door verschillende incidenten in en rond de smalle Straat van Hormuz, de belangrijkste vaarroute van olietankers in heel de wereld. Afgelopen vrijdag werd de Britse olietanker Stena Impero door Iraanse troepen geënterd en meegenomen naar een Iraanse haven.

Daarvoor beschuldigden de VS Iran van het aanvallen van olietankers met zeemijnen. De Britten schaarden zich achter de VS. In de tweede helft van juni schoot Iran een drone van Amerika uit de lucht en niet veel later deden de Amerikanen naar eigen zeggen hetzelfde.