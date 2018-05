'Iron Man' verdwenen uit loods

Medewerkers van de loods ontdekten dinsdag bij toeval dat het iconische filmkostuum is verdwenen. Het gaat naar verluidt om het pak dat acteur Robert Downey Jr. voor het eerst droeg in de naar de superheld vernoemde film uit 2008, bericht de krant Los Angeles Times woensdag. Een woordvoerder van de politie zei dat het Iron Man-pak vermoedelijk ergens tussen februari en eind april is weggehaald.

Het is nog onduidelijk of het vermiste pak is gestolen. Voor zover bekend zijn geen andere voorwerpen verdwenen. De politie wilde niet zeggen wie de eigenaar is van de loods. Ook weigerde het korps in Los Angeles volgens de krant te zeggen of één van de vijanden van de fictieve superheld in beeld is als verdachte.