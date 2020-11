IS claimt achter dodelijke terreuraanslag in Wenen te zitten

Video en updateTerreurbeweging Islamitische Staat (IS) zou verantwoordelijk zijn voor de dodelijke aanslag van gisteravond in Wenen. De 20-jarige dader werd door de politie doodgeschoten. Het was al bekend dat de geradicaliseerde moslim een IS-aanhanger was.

In een verklaring van het aan IS verbonden persbureau Amaq wordt gesteld dat de terreurbeweging achter de aanslag zit. De aanslagpleger was ‘soldaat van het kalifaat’ en strijder ‘Abu Dujanah al-Albani’ (uit Albanië) en hij doodde en verwondde 30 ‘kruisvaarders’, aldus het bericht. Bewijs dat IS daadwerkelijk achter de aanslag zit, wordt niet geleverd.

De vermaarde Amerikaanse terrorisme-analist Michael S. Smith II reageert dan ook met enige scepsis op de verklaring. ‘Zoals gewoonlijk hebben IS-propagandisten de door de aanslagpleger geproduceerde video verpakt als zijnde afkomstig van het merk Amaq News Agency’, reageert hij op Twitter. IS verspreidt op deze wijze vaker propaganda.

Na nauwkeurige bestudering van de videobeelden ziet hij één mogelijk bewijselement: een ring van de twintiger. ‘Die suggereert dat de aanslagpleger mogelijk in contact is geweest met de Security-divisie van IS, die externe operaties coördineert, zoals aangegeven in Amaq’s lange verklaring’, aldus Smith II.

De aanslagpleger in Wenen stamt uit de Albanese moslimminderheid in Noord-Macedonië. De 20-jarige Kujtim Fezulai werd in de buurt van de Oostenrijkse hoofdstad geboren, maar op de Balkan liggen zijn wortels. Hij had behalve een Oostenrijks ook een Noord-Macedonisch paspoort. De Oostenrijkse autoriteiten hebben informatie gevraagd van hun Noord-Macedonische collega’s.

Negen minuten

De terrorist schoot vier personen, onder wie een Duitse, dood in de buurt van een synagoge in de binnenstad van Wenen. 22 mensen raakten gewond. Zeven van hen verkeren in levensgevaar. De dader werd binnen negen minuten geneutraliseerd door een gewapend politieteam. ,,Zonder hun snelle interventie had het nog veel erger kunnen zijn”, aldus minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer vanmiddag tijdens een persconferentie.

Nehammer zei verder dat er tot dusver geen bewijs is dat de dodelijke aanval in het centrum van Wenen werd uitgevoerd door meer dan één schutter. ,,Het videomateriaal dat door de politie wordt beoordeeld, toont op dit moment geen enkel bewijs van een tweede aanvaller”, aldus Nehammer. Eerder zei hij dat er tenminste één andere verdachte op de vlucht was.



De Oostenrijkse politie heeft in totaal veertien arrestaties verricht in verband met het onderzoek naar de aanslag. De arrestanten hebben banden met de aanvaller en zijn aangehouden voor ondervraging. Ook zijn op achttien locaties invallen gedaan in St. Pölten en Wenen.

Volledig scherm Kujtim Fejzulai met het machinegeweer, pistool en de machete waarmee hij bewapend was tijdens de aanslag in de Weense binnenstad. © Twitter

Islamitische Staat

De 20-jarige dader werd al eens eerder veroordeeld vanwege terrorisme. Hij werd op 25 april 2019 veroordeeld tot 22 maanden gevangenisstraf omdat hij probeerde naar Syrië te reizen om zich bij IS aan te sluiten. Op 5 december vorig jaar werd hij voorwaardelijk vervroegd vrijgelaten. Zijn straf was minder zwaar vanwege zijn leeftijd.



Nehammer zei dat hij een deradicaliseringsprogramma had gevolgd. ,,De dader is erin geslaagd het programma van justitie voor de gek te houden, de mensen daar voor de gek te houden en hierdoor een vervroegde vrijlating te verkrijgen”, zei de minister.



Volgens de minister was het doel van de aanval om de democratische maatschappij van Oostenrijk te verzwakken of te verdelen. De dader was zwaargewapend en droeg een bomgordel. De Weense politie stelt op Twitter echter dat de bomgordel in kwestie nep is. ,,De aanslag was duidelijk een islamitische terreuraanslag. Het was een aanval uit haat: haat voor onze fundamentele waarden, haat voor onze manier van leven, haat voor onze democratie waarin alle mensen gelijke rechten en waardigheid hebben.”

Volledig scherm Minister van Binnenlandse Zaken Karl Nehammer gaf vanmiddag een persconferentie. © Reuters Volledig scherm © AFP Volledig scherm Kransen en kaarsen ter nagedachtenis aan enkele slachtoffers op een van de zes plaatsen delict in de Weense binnenstad. © Reuters

Volledig scherm © AFP

