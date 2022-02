Is dit de grote invasie van Oekraïne? En vier andere vragen over de crisis die de wereld in haar greep houdt

Meisje (17) schiet tijdens jagen per ongeluk wandelaar (25) dood in Frans bos

In Frankrijk is de discussie over de jacht weer helemaal opgelaaid nadat afgelopen zaterdag een 25-jarige wandelaar per ongeluk door een jager werd doodgeschoten. De verdachte is een meisje van 17 dat net haar opleiding had afgerond. ,,Deze afschuwelijke gebeurtenis moet ons stof tot nadenken geven”, aldus de radicaal-linkse presidentskandidaat Jean-Luc Mélenchon.

21 februari