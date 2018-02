Is dit het vriendelijkste vliegtuig ter wereld?

Het ziet er uit als een melige grap van een vliegtuigontwerper, maar de nieuwe Beluga XL van Airbus is levensecht. Het uit de kluiten gegroeide vrachtvliegtuig in de vorm van een guitige witte dolfijn (beluga) heeft inmiddels de fabriekshal in Toulouse verlaten. De eerste vlucht volgt deze zomer.

De Beluga XL is bepaald geen oefening van ontwerpers om te laten zien waartoe ze in staat zijn; de aangepaste Airbus A330-200 heeft een zeer specifieke en voor vliegtuigbouwers noodzakelijke functie.

De nieuwe Beluga, leeg al 125.000 kilo, is in staat complete vliegtuigvleugels. staarten of rompen te vervoeren. Broodnodig, aangezien de onderdelen van vliegtuigen tegenwoordig in verschillende landen worden gemaakt. Uiteindelijk worden de vliegtuigen in assemblagefabrieken van Airbus in Frankrijk en Duitsland in elkaar gezet.

Bolle kop

De Beluga XL heeft een opvallend bol hoofd en een verlaagde cockpit. Het wonderlijke ontwerp is nodig om een enorme scharnierende laaddeur mogelijk te maken. Als de Beluga zijn 'bek' openspert, openbaart zich een laadruimte van maar liefst 45 meter lang, met een diameter van ruim 8 meter. Het vrachtvliegtuig kan ladingen tot dik 50.000 kilo aan en is in totaal ruim 63 meter lang en bijna 20 meter hoog. Van vleugeltip tot vleugeltip meet de Beluga iets meer dan 60 meter.

De opvallende 'lachende' bestickering is een ontwerp van medewerkers van Airbus. Het allereerste vliegtuig in een reeks van vijf zal gaan vliegen met de opvallende brede lach op de kop en het olijke oogje op de romp. Het zal nog wel even gaan duren voor de Beluga echt commercieel ingezet kan worden. Er is een testtraject van tien maanden nodig om het vliegtuig te mogen gebruiken.

Groot, groter, grootst

De Beluga XL is groot, maar niet de grootste. Daarvoor moeten we bij de Russen zijn. De gigantische Antonov An-225 is maar liefst 84 meter lang, met een spanwijdte van ruim 88 meter en een gewicht tot dik 600.000 kilo. De gigant is ontworpen om de Boeran te vervoeren, de Russische tegenhanger van de Space Shuttle.

Volledig scherm Antonov An-225 Mriya © REUTERS

Super Guppy

Het bouwen van gigantische vrachtvliegtuigen is Airbus bepaald niet vreemd. In 1965 werd de Super Guppy in gebruik genomen. Ook dit toestel werd door Airbus gebruikt om grote onderdelen te vervoeren. Ook de NASA gebruikte het toestel. De gehele voorkant van de Super Guppy kan geopend worden, hierbij draait de complete cockpit opzij. Vergeleken bij de Antonov en de Beluga is het toestel inderdaad een guppie, het vliegtuig is 'maar' 43 meter lang en 14 meter hoog.