IS eist verantwoordelijkheid op voor terreuraanslag Wenen

De 20-jarige dader met zowel de Oostenrijkse als de Noord-Macedonische nationaliteit sympathiseerde volgens de Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken met terreurbeweging Islamitische Staat (IS) en werd al eens eerder veroordeeld vanwege terrorisme. Hij werd op 25 april 2019 veroordeeld tot 22 maanden gevangenisstraf omdat hij probeerde naar Syrië te reizen om zich bij IS aan te sluiten. Op 5 december vorig jaar werd hij voorwaardelijk vervroegd vrijgelaten. Zijn straf was minder zwaar vanwege zijn leeftijd.



Nehammer zei dat hij een deradicaliseringsprogramma had gevolgd. ,,De dader is erin geslaagd het programma van justitie voor de gek te houden, de mensen daar voor de gek te houden en hierdoor een vervroegde vrijlating te verkrijgen”, zei de minister.



Volgens de minister was het doel van de aanval om de democratische maatschappij van Oostenrijk te verzwakken of te verdelen. De dader was zwaargewapend en droeg een bomgordel. De Weense politie stelt op Twitter echter dat de bomgordel in kwestie nep is. ,,De aanslag was duidelijk een islamitische terreuraanslag. Het was een aanval uit haat: haat voor onze fundamentele waarden, haat voor onze manier van leven, haat voor onze democratie waarin alle mensen gelijke rechten en waardigheid hebben.”