IS herovert grote gebieden in Syrië

De extremisten kregen vanmorgen de controle in handen, nadat de strijders van de Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF), een coalitie van Koerdische en Arabische strijders die gesteund worden door Washington, zich hadden teruggetrokken.



IS werd een jaar geleden door de SDF uit het gebied ten oosten van de rivier de Eufraat verdreven, maar nu wordt er al dagen opnieuw hevig gevochten tussen IS en strijders van de SDF. Volgens het Syrisch Observatorium voor Mensenrechten zijn sinds vrijdag al 68 SDF-strijders gesneuveld bij de zwaarste tegenaanval van de terreurbeweging in maanden.



De jihadisten van IS profiteren van het slechte weer in de regio die de gevechtsvliegtuigen van de VS-coalitie aan de grond houdt, aldus het in Groot-Brittannië gevestigde Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten.