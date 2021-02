Is het Spoetnik-vaccin een serieuze optie voor Nederland? ‘Dit vaccin is klaar en safe’

video Congreslid Alexandria Oca­sio-Cor­tez vertelt over doodsang­sten tijdens bestorming Capitool

2 februari Het bekende Democratische Congreslid Alexandria Ocasio-Cortez heeft in een livestream op Instagram verteld over de doodsangsten die ze tijdens de bestorming van het Capitool heeft uitgestaan. Daarbij zei ze voor het eerst dat ze in het verleden te maken heeft gehad met seksueel misbruik. ,,Mensen die zeggen dat we de gebeurtenissen in het Capitool achter ons moeten laten, gebruiken dezelfde tactieken als misbruikers.”