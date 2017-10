IS-kindsoldaat: Ik weet niet hoeveel mensen ik gedood heb. Mijn wapen was maar een kalasjnikov

Voor hij ingezet werd aan het front in Aleppo, Homs, Damascus en Raqqa en daar aan de zijde van de jihadisten vocht, ging Mohammed op trainingskamp. Daar kreeg hij een opleiding van de beste buitenlandse strijders van IS. Na de opleiding werd Mohammed een echte jihadist. ,,Ik werd echt deel van hen." De 14-jarige weet niet hoeveel mensen hij gedood heeft tijdens zijn tijd bij de terreurgroep. ,,Mijn wapen was maar een kalasjnikov", klinkt het. ,,Ik weet niet hoeveel ik er heb gedood of heb verwond. Ik kon mijn hoofd niet omhoog steken om te kijken, want dan zou ik een kogel in mijn hoofd krijgen. Je schoot gewoon zoveel je kon."

Juist of fout

Triest voelde hij zich daar naar eigen zeggen niet bij. ,,Ik voelde me er normaal bij. Ik was op zoek naar de juiste weg. Een auto nemen en jezelf opblazen. Is dat juist of fout? Ik wist niet meer wat juist of fout was."



De weg lijkt hij nu weer gevonden te hebben. ,,De laatste tijd haatte ik alles aan Daesh, alles. Hun wapens, hun uiterlijk, hun auto's. Ik haatte alles."



Mohammed wordt volgens VTM binnen enkele dagen overgeplaatst naar een heropvoedingsinstelling. Hij ziet zijn leven als 14-jarige na IS zelf positief in. ,,Ik wil een menselijk leven, een normaal leven als een normaal mens.”