Israël én Hamas claimen victorie na elf dagen oorlog

Staakt-het-vu­ren houdt stand, Netanyahu ziet operatie in Gazastrook als groot succes

15:11 De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de militaire operatie in de Gazastrook omschreven als een groot succes. Maar ook in Palestijnse gebieden gingen mensen vannacht feestend de straat op om de overwinning te vieren. Rond het islamitische heiligdom van de al-Aqsa-moskee in Oost-Jeruzalem zijn vrijdag wel weer rellen uitgebroken.