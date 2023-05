Israël en Palestijnen komen wapenstilstand overeen na bemiddeling Egypte

,,De twee partijen zullen zich houden aan het staakt-het-vuren zodra dat van kracht wordt. Dat betekent een einde aan het aanvallen van burgers, het slopen van huizen en een einde aan het aanvallen van individuen”, staat in een verklaring die is ingezien door persbureau Reuters.

De eerste uren nadat de wapenstilstand in zou gaan, was er nog sprake van aanvallen over en weer. Kort na 22 uur vuurden Palestijnse militanten nog enkele raketten af op Israël. Media maakten melding van luchtalarmen die geactiveerd werden in Nirim en Ein Hashlosha. Daarnaast waren sirenes en explosies te horen in de wijde omgeving van Tel Aviv. Ook de Israëlische luchtmacht viel nog doelen aan in de kuststrook. Maar inmiddels lijkt het bestand nu toch stand te houden.