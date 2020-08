Israël schort annexatie deel Palestijnse gebieden op na akkoord met Emiraten

De VAE is de eerste golfstaat die diplomatieke banden heeft met Israël, en het derde Arabische land, na Egypte en Jordanië. Trump noemt het akkoord, dat telefonisch werd gesloten, een enorme doorbraak. De landen zijn al lange tijd met elkaar in gesprek.

In een eerste reactie, waaruit persbureau AP citeert, noemt een woordvoerder van de Palestijnse groepering Hamas de actie van de Emiraten ‘een mes in de rug’ van de Palestijnen. Het land heeft andere Arabische landen eerder al op het hart gedrukt de banden met Israël niet te normaliseren vóór er een vredesakkoord is waar een onafhankelijke Palestijnse staat onderdeel van is.

Delegaties uit Israël en de Emiraten gaan in de komende weken om de tafel. Er moeten dan afspraken worden gemaakt over de meest uiteenlopende onderwerpen, zoals toerisme, vliegverkeer, veiligheid, telecommunicatie en de opening van ambassades op elkaars grondgebied.

Onmogelijk

,,Iedereen zei dat dit onmogelijk was”, zei Trump in een toelichting. “Na 49 jaar gaan Israël en de Verenigde Arabische Emiraten hun diplomatieke relatie volledig normaliseren.” Trump zei na de bekendmaking dat over vergelijkbare akkoorden wordt gepraat met andere landen in de regio. Hij maakte ook bekend dat in de komende weken een ceremonie in het Witte Huis wordt gehouden om de afspraken te bekrachtigen. Daar zijn dan vertegenwoordigers van Israël en de Emiraten bij aanwezig.