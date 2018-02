Israël valt Iraanse doelen in Syrië aan en verliest een F-16

UpdateIsraël heeft vandaag grootschalige aanvallen uitgevoerd op Syrische en Iraanse doelen in Syrië. Daarbij is een F-16 gevechtsvliegtuig door de Syrische luchtafweer uit de lucht geschoten, meldt het Israëlische leger.

De piloten konden tijdig het vliegtuig verlaten en zijn veilig. Volgens lokale media crashte de F-16 in het noorden van Israël. Een van de piloten is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Drone

De acties waren een vergelding vanwege een Iraanse drone die het Israëlische luchtruim was ingevlogen. ,,Een gevechtshelikopter heeft succesvol een Iraanse UAV (onbemand luchtvaartuig) onderschept dat gelanceerd was vanuit Syrië en Israël infiltreerde", aldus het leger in een verklaring. De drone zou vanaf een Iraanse basis in Syrië zijn opgestegen.



Er volgden Israëlische aanvallen op ,,twaalf doelwitten, waaronder drie luchtafweersystemen en vier doelen op de Iraanse basis", aldus het Israëlische leger in de verklaring.



Het Syrische staatspersbureau meldt dat meerdere Israëlische toestellen zouden zijn geraakt. Israël op zijn beurt stelt dat tijdens de acties vanuit Syrië ook raketten op Israël zijn afgevuurd. Het land ziet die aanvallen en de actie met de drone als een aanval op zijn soevereiniteit. ,,We zijn voorbereid op verder actievoeren."

Tekst loopt door onder foto

Volledig scherm © REUTERS

Iran

Het incident doet de spanning in de regio verder oplopen. Iran is al langer betrokken in de strijd tegen Islamitische Staat in Irak en Syrië. Het steunt de regeringen van die twee landen en Hezbollah in Libanon. Israël is bang dat Iran op die manier een positie verwerft in buurland Syrië. De landen lijken steeds meer verwikkeld te raken met de inmiddels bijna zeven jaar durende oorlog in Syrië.