Israëlisch leger schiet op Gazastrook na onderschepping raketten

In Israëlische plaatsen langs de grens met de Gazastrook klonk aan het begin van de nacht het luchtalarm, maar van een inslag leek daar geen sprake te zijn. Er zijn in eerste instantie geen berichten over gewonden door de Israëlische aanval in de Gazastrook.

De raketten over en weer volgden op de dodelijkste Israëlische inval op de Westelijke Jordaanoever in jaren, die donderdag plaatsvond in een vluchtelingenkamp in Jenin. Daar kwamen zeker negen mensen om het leven, zestien anderen raakten gewond. Dit jaar zijn tot nu toe 29 Palestijnen gedood op de Westelijke Jordaanoever.

Hamas, de beweging die de Gazastrook regeert, beloofde donderdag een reactie na de Israëlische inval. Of Hamas ook de organisatie is die achter de afgevuurde raketten zit is nog niet duidelijk.