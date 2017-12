Israëlische minister wil Trump-treinstation in Jeruzalem

Extreem witte kerst in Amerika

10:42 In de Amerikaanse staat New York werd het wel een erg witte kerst. Op sommige plaatsen viel wel 130 centimeter sneeuw. Een inwoner van het dorpje Mayville zegt dat hij in zeven jaar tijd nog nooit zoveel sneeuw heeft gezien. In de regio wordt record na record gevestigd. Er wordt gewaarschuwd voor gevaarlijke en onbegaanbare wegen.