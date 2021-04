Israëlische premier kondigt dag van nationale rouw af: 'Mensen zijn hier platgedrukt, het breekt mijn hart’

UPDATE Dag van nationale rouw afgekon­digd na zeker 44 doden door verdruk­king bij bedevaart Israël

12:17 De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft een dag van nationale rouw afgekondigd voor komende zondag voor de slachtoffers van een massale toeloop bij een religieus evenement in het noorden van Israël. In de nacht van donderdag op vrijdag kwamen 44 mensen om het leven en honderden mensen raakten gewond. ,,Dit is een van de grootste rampen in de geschiedenis van dit land”, aldus Netanyahu. ,,Mensen zijn hier platgedrukt, het breekt mijn hart.”