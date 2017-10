Italiaan besmet tientallen vrouwen opzettelijk met hiv

Het gaat om de 33-jarige Valentino Talluto. De man, accountant van beroep, benaderde vrouwen via sociale media en datingsites. Hij deelde met meer dan 50 vrouwen de lakens tussen 2006 en 2015. Dat hij hiv-positief was, wist hij. Zeker 32 vrouwen hebben door zijn toedoen hiv opgelopen. Zij gaven daardoor ook het virus door aan drie partners. Ook een baby raakte besmet. In totaal kregen 57 mensen het hiv-virus, blijkt uit onderzoek.

Allergisch

De dader had in veel gevallen een excuus om geen bescherming te dragen. Tegen vrouwen die aandrongen op het gebruik van een condoom, zei hij bijvoorbeeld dat hij allergisch was en dat hij net een hiv-test achter de rug had.



Aanklagers hebben levenslang geëist tegen de man. Veel vrouwen ontdekten echter pas dat ze het virus hadden opgelopen toen ze hoorden over de aanhouding van de Italiaan en zich lieten testen.



De man heeft spijt betuigd. Hij zei de gevolgen van zijn daden niet te hebben overzien. Zijn advocaat had gepleit dat hij onvoorzichtig was geweest, maar nooit opzettelijk had gehandeld. De rechtbank vond de feiten meer dan voldoende bewezen.