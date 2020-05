Italiaans biotechbedrijf claimt een mogelijk coronavaccin ontwikkeld te hebben

Het vaccin is gebaseerd op de bestrijding van het zogenoemde ‘spike-eiwit’, het ‘wapen’ dat Covid-19 gebruikt om de menselijke cel binnen te dringen. Een deel van het dna van dit eiwit is verwerkt in het vaccin en wordt ingezet om zichzelf te bestrijden.



De experts van het Spallanzani-ziekenhuis temperen het enthousiasme van de biotechnische ondernemer. ,,De resultaten van deze tests, die op dit moment nog worden bestudeerd, geven aan dat het mogelijk is een immuniteitsreactie te zien in de gevaccineerde dieren” schrijft het ziekenhuis in een formele reactie.



Het ziekenhuis heeft de effecten van het door Takis ontwikkelde vaccin op het virus geanalyseerd. Daarbij is vastgesteld dat niet alleen het aantal antilichamen in de muizen hoog was, maar ook dat die het virus zouden aanvallen en stoppen. ,,Maar het is nog te vroeg om te concluderen dat dit een potentieel effectief vaccin is", aldus het Spallanzi.