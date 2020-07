Italiaanse bende valsemunters opgepakt die 233 miljoen euro nepgeld drukte

Tweede bommelding tijdens Ryanair-vlucht in een week

15:56 De politie in Noorwegen onderzoekt een bommelding tijdens een Ryanair-vlucht van Londen naar Oslo eerder vandaag. Het vliegtuig was al in de lucht toen er een verontrustend briefje werd aangetroffen. Onder begeleiding van Deense F-16's kon het toestel toch veilig landen op de Noorse luchthaven Gardemoen. Er is een verdachte opgepakt, luidt het in een verklaring.