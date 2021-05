Italiaanse boot aangevallen door Turkse vissers

Schokkende beelden tonen achtergela­ten lichamen in Indiaas ziekenhuis: ‘Dokters zijn gevlucht’

7 mei Het coronavirus blijft onverbiddelijk hard toeslaan in India. Voor de tweede dag op rij is het record van nieuwe bevestigde besmettingen gesneuveld. Veel ziekenhuizen zijn door hun voorraad zuurstof heen. Op sociale media zijn schokkende beelden opgedoken uit een klein ziekenhuis even buiten de hoofdstad Delhi, die laten zien hoe de lichamen van enkele coronapatiënten worden achtergelaten op de intensive care. Van het medisch personeel is geen spoor meer te bekennen.