Italiaanse en Britse toeristen gewond bij aanslag Tel Aviv

OORLOG OEKRAÏNE LIVE | Amerikaan­se journalist aange­klaagd voor spionage, Chinese president wil ‘politiek akkoord’

Russische troepen hebben de westelijke rivieroever bij Bachmoet ingenomen en hoogstwaarschijnlijk ook het centrum van de stad. Daardoor komt een belangrijke Oekraïense aanvoerroute in gevaar, meldt het Britse ministerie van Defensie vrijdag in haar dagelijkse update over de oorlogssituatie. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.