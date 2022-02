Italiaanse fotograaf wint publieksprijs ‘Wildlife Photographer of the Year 2021' met dit prachtige beeld

De Italiaanse fotograaf Cristiano Vendramin heeft de Wildlife Photographer of the Year People’s Choice Award gewonnen met een foto van een bevroren meer. ,,Het beeld symboliseert de positieve invloed die de natuur op ons welzijn en ons leven kan hebben”, stelt de directeur van het Natural History Museum in Londen.

Het natuurhistorisch museum organiseert jaarlijks een fotowedstrijd voor zowel amateur- als professionele natuurfotografen, waarbij het op zoek gaat naar de meest unieke beelden uit de natuur. Meer dan 31.800 natuur- en fotografieliefhebbers brachten hun stem uit op deze foto van de Italiaanse fotograaf.



Cristiano Vendramin fotografeerde het bevroren meer in Belluno in het noorden van Italië in de winter van 2019. Het hoge waterpeil in combinatie met de wilgenplanten zorgden voor een spel van licht en reflecties op het wateroppervlak, wat hem deed denken aan een dierbare overleden vriend die hield van het meer, vertelt de fotograaf aan het museum.

Troost en hoop

,,Ik hoop dat mijn fotografie mensen zal aanmoedigen om te begrijpen dat de schoonheid van de natuur overal om ons heen te vinden is, en dat we aangenaam verrast kunnen worden door de vele landschappen zo dicht bij huis”, klinkt het. ,,Ik geloof dat het hebben van een dagelijkse relatie met de natuur steeds noodzakelijker wordt om een sereen en gezond leven te hebben. Natuurfotografie is daarom belangrijk om ons te herinneren aan deze band, die we moeten behouden en in wiens herinnering we onze toevlucht kunnen nemen.”

Volgens Douglas Gurr, de directeur van het natuurhistorisch museum, symboliseert de foto van Vendramin datgene wat echt belangrijk is in het leven, wat sinds de coronapandemie opnieuw duidelijk is geworden. ,,Cristiano’s aangrijpende beeld symboliseert de positieve invloed die de natuur op ons welzijn en ons leven kan hebben. Het kan troost bieden en ruimte om na te denken over het verleden en zelfs hoop geven voor de toekomst”, vindt hij.

Top 5

De winnende foto zal samen met de volledige top 5 van inzendingen tentoon worden gesteld in de Wildlife Photographer of the Year-tentoonstelling in het Natural History Museum in Londen tot en met 5 juni.

In totaal werden in 2021 meer dan 50.000 foto’s uit 95 verschillende landen ingezonden. Het publiek kon uiteindelijk kiezen uit een shortlist van 25 foto’s, geselecteerd door het museum. In de top 5 staat ook deze tedere foto van twee mannetjesleeuwen in de regen, gefotografeerd door de Amerikaanse Ashleigh McCord in het nationaal park Masaai Mara in Kenia.

Volledig scherm 'Shelter from the rain' (schuilen voor de regen) van Ashleigh McCord, Wildlife Photographer of the Year. © Ashleigh McCord

Dit opvallende portret van een kangoeroe met haar jong werd vastgelegd door de Canadese Jo-Anne McArthur. Zij werkte begin 2020 als vrijwilliger na de verwoestende bosbranden in Australië. Ze gaf het beeld de titel ‘Hope in a burned plantation’ (hoop in een afgebrande plantage).

Volledig scherm 'Hope in a burned plantation' (hoop in een afgebrande plantage) van Jo-Anne McArthur, Wildlife Photographer of the Year. © Jo-Anne McArthur

Deze inzending van de Nederlander Jeroen Hoekendijk belandde eveneens in de top 5. In de bossen van Alaska kon hij een berenwelp en een jonge adelaar op één beeld vastleggen. De zwarte beer ligt hoog in de bomen te rusten, onder het toeziend oog van de roofvogel.

Volledig scherm 'The eagle and the bear' (de adelaar en de beer) van Jeroen Hoekendijk, Wildlife Photographer of the Year. © Jeroen Hoekendijk

De top 5 van adembenemende natuurbeelden wordt afgemaakt met deze foto van twee mannelijke gouden fazanten. De Chinees Qiang Guo fotografeerde de dans van deze prachtige vogels in het nationaal park Lishan in het noordoosten van China.

Volledig scherm 'Dancing in the snow' (dansen in de sneeuw) van Qiang Guo, Wildlife Photographer of the Year. © Qiang Guo