Italiaanse politie arresteert man die identiteit gaf aan ‘baas der bazen’ van Siciliaanse maffia

Een week na de geruchtmakende arrestatie van maffiabaas Matteo Messina Denaro (60) heeft de Italiaanse politie vandaag de man gearresteerd die de ‘baas der bazen’ zijn identiteit leende. Messina Denaro reed rond met een rijbewijs op naam van Andrea Bonafede en had een identiteitskaart met die naam bij zich tijdens kankerbehandelingen in het ziekenhuis.

Bonafede werd vannacht op Sicilië gearresteerd nabij het dorp Campobello di Mazara, in het westen van het Italiaanse eiland. Onderzoekers beweren dat hij 20.000 euro kreeg van maffiabaas Messina Denaro om een huis in het westen van Sicilië te kopen. De woning deed dienst als een van de schuilplaatsen van de voortvluchtige.



Messina Denaro wist uiteindelijk dertig jaar lang uit handen van de autoriteiten te blijven. De politie doorzocht de betreffende woning in Campobello di Mazara alsook twee andere huizen in die plaats. Messina Denaro school er volgens de onderzoekers de afgelopen maanden in.

Bij het uitvaardigen van het arrestatiebevel voor Bonafede zei rechter Alfredo Montalto dat de man ervan verdacht wordt lid te zijn van Cosa Nostra, zoals de Siciliaanse maffia bekend staat. Hij zou Messina Denaro hebben geholpen zijn rol als grote maffiabaas uit te voeren. Dankzij Bonafede’s toestemming aan de voortvluchtige maffiabaas om zijn identiteit te gebruiken, was de Italiaan ‘in staat om zich op het grondgebied (van Italië) te verplaatsen, de wetshandhaving te ontwijken en toegang te krijgen tot de nationale gezondheidszorg zonder zijn echte identiteit prijs te geven’, luiden volgens persbureau AP de beschuldigingen in het bevelschrift.

Identiteitskaart

Messina Denaro werd vorige week in een privékliniek in Palermo gearresteerd. ‘U Siccu’ (de Magere) onderging er behandelingen vanwege zijn darmkanker. Hij gebruikte er een identiteitskaart met de naam van Bonafede, maar met een foto van zichzelf. Onder de valse identiteit was hij ook ingeschreven bij de kliniek.

Een paar dagen na zijn arrestatie vond de politie op een privéparkeerplaats in Campobello di Mazara eem zwarte Alfa Romeo die Messina Denaro zelf zou hebben gekocht in Palermo en waarin hij zou hebben rondgereden. Hij deed dat met de identiteitskaart en rijbewijs op naam van Bonafede en voelde zich klaarblijkelijk veilig genoeg zich over Sicilië te bewegen. Tijdens huiszoekingen werden ook vliegtickets gevonden waaruit zou blijken dat de maffiabaas zelfs een aantal keren naar het buitenland zou zijn geweest.

Laatste grote maffiabaas

Messina Denaro wordt beschouwd als de laatste van de grote maffiabazen. Voor hem gaven Bernardo Provenzano en Totò Riina leiding aan Cosa Nostra. Messina Denaro wordt onder andere ook verantwoordelijk gehouden voor de aanslagen op onderzoeksrechters Giovanni Falcone en Paolo Borsselino, in het voorjaar van 1992. Hij werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf.



De maffiabaas kreeg ook een levenslange gevangenisstraf voor bomaanslagen in Florence, Rome en Milaan, waar in 1993 tien mensen bij omkwamen. Daarnaast werd hij veroordeeld voor het het ontvoeren, twee jaar lang martelen en uiteindelijk vermoorden van de jongen Giuseppe Di Matteo. Hij werd vermoord en opgelost in zuur, omdat zijn vader had getuigd tegen de maffia.

Ondanks zijn lange verdwijning was Messina Denaro nog steeds in staat om de maffia aan te sturen in de regio rond de Siciliaanse stad Trapani. Dat maakte de Italiaanse politie vorig jaar september bekend. De verwachting is dat de Cosa Nostra na de arrestatie van de maffiabaas als organisatie zal doorgaan en niet wordt lamgelegd.