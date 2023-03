Italiaanse politie houdt 21 man aan voor het ‘verduurzamen’ van niet bestaande woningen

In totaal hadden de fraudeurs 2,8 miljard euro aan subsidies aangevraagd om verbouwingen te verrichten aan enkele duizenden huizen in Napels en omstreken. Het gaat voornamelijk om de verbouwbonussen die de afgelopen jaren in het leven zijn geroepen om huizen duurzamer te maken, de zogenaamde ‘ecobonus’ en ‘bonus facciate’.

Uit onderzoek van de Guardia di Finanza, de financiële politie, bleek dat de bonussen waren aangevraagd voor niet bestaande panden en in ruim tweeduizend gevallen zelfs in niet bestaande gemeentes. Ook zouden de panden op naam staan van daklozen, overleden mensen en mensen met een strafblad. De politie kwam de fraude op het spoor vanwege het ontbreken van facturen en fouten in de hoogte van de aangevraagde bedragen.

Er is beslag gelegd op 1,7 miljard euro aan belastingkredieten, de grootste beslaglegging in Italië ooit, en er zijn 21 mensen aangehouden. Ook in het noordelijk gelegen Asti, bij Turijn, is de financiële politie een omvangrijke fraude met verbouwbonussen op het het spoor. Daar zou nog eens voor zo’n 1,5 miljard euro in beslag zijn genomen. In Asti zijn tien mensen aangehouden.

Boel te flessen

De subsidieregelingen, in 2020 ingevoerd door de eerste regering Conte, liggen vanwege de fraudegevoeligheid al langer onder vuur. Het was mogelijk zonder al teveel controles subsidies aan te vragen en die werden dan als belastingaftrek uitgekeerd. Die belastingaftrek kon ook worden doorverkocht aan financiële bedrijven, die gaven dan de aanvrager daarvoor een iets lager bedrag in contanten terug. Veel bouwbedrijven maken hier gebruik van om hun werk voor te financieren, fraudeurs om de boel te flessen.

Die laatste mogelijkheid is door de Italiaanse overheid beperkt, maar ondanks dat is er, volgens schattingen, alleen al in 2022, voor ruim 5 miljard euro gefraudeerd met de verbouw subsidies.

