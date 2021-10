Italiaanse politie ontruimt haven Trieste na protesten tegen Green Pass

VIDEO Greta Thunberg zingt ‘Never Gonna Give You up’: ‘We zijn niet alleen boos’

17 oktober Milieuactiviste Greta Thunberg (18) verraste de bezoekers vrijdag tijdens Climate Live in Stockholm met een muzikaal optreden. Samen met Andreas Magnusson, 17-jarige klimaatactivist en medeorganisator van het event, zong ze de jaren 80-hit Never Gonna Give You Up van Rick Astley.