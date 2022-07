Italiaanse premier Draghi dient ontslag in na politieke crisis over steunmaatregelen energieprijzen

Wat er nu gaat gebeuren is onzeker. De president kan hem vragen een nieuwe stemming te organiseren om alsnog steun van alle coalitiepartners te krijgen. Anders komen er waarschijnlijk in het najaar verkiezingen. Die stonden gepland voor volgend jaar.

Draghi’s regering had eerder op de dag een vertrouwensstemming in het parlement gewonnen, maar M5S weigerde deel te nemen. Draghi had vooraf gezegd dat hij geen regering wil leiden zonder steun van de Vijfsterrenbeweging, die tot voor kort de grootste partij in het parlement was. “De coalitie van nationale eenheid die deze regering steunde bestaat niet langer”, aldus Draghi. ,,De voorwaarden waardoor ik door kon gaan zijn verdwenen.” Hij levert deze avond nog zijn ontslag in bij de president, zo deelt de premier.