Italiaanse regering hangt aan zijden draadje

Afgelopen donderdag gaf Matteo Salvini aan de samenwerking met de Vijfsterrenbeweging niet langer te zien zitten. Hij noemde het nutteloos om door te gaan met de dagelijkse ruzies, uitstel en blokkades. De directe aanleiding was een mislukte stemming een dag eerder over een hogesnelheidslijn tussen Turijn en Lyon, maar de samenwerking tussen de twee partijen verloopt al langer stroef. Al maanden staan de partijen lijnrecht tegenover elkaar. Matteo Salvini kan zich niet langer vinden in de rol van kleinere coalitiepartner nu zijn partij in de peilingen inmiddels twee keer zo groot is als de Vijfsterrenbeweging. Lega staat nu op 38 procent in de peilingen.

Heilige zomermaand

Voor Salvini is de verkiezingscampagne al lang begonnen. Het afgelopen jaar is hij onafgebroken op campagne geweest. Bijna dagelijks spreekt hij de Italianen op steeds vollere pleinen toe over zijn plannen voor een Italië waar er ‘eerst aan de Italianen’ wordt gedacht. Zelfs nu, in de in Italië heilige zomermaand augustus, reist hij rond met een ‘beachtour.’



Ook via social media is de aanwezigheid van Salvini indrukwekkend. Meerdere keren per dag spreekt hij zijn groeiende achterban toe via Facebookfilmpjes en Instagramposts. Hierdoor kan hij op alle ontwikkelingen direct reageren. Zo verschenen er dit weekend beelden van de Amerikaanse acteur Richard Gere aan boord van een schip op de Middellandse Zee dat migranten had opgepikt. Hij sprak zijn zorgen uit over het strenge beleid. Salvini reageerde een paar uur later dat het de acteur vrij stond om alle migranten in zijn privévliegtuig mee naar Hollywood te nemen en in zijn villa’s onder te brengen. ‘Grazie Richard!’, besloot Salvini zijn bericht.